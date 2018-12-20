В Екатеринбурге запретят парковаться еще на 12 улицах
В Екатеринбурге запретят останавливаться и парковаться еще на 12 улицах. Такое решение принял Центр организации движения города ради безопасности и увеличения пропускной способности.
Знаки «Остановка запрещена» с табличками «Работает эвакуатор» появятся в первом квартале следующего года на:
- улице Энгельса, от Луначарского до Бажова;
- улице Луначарского, от Декабристов до Народной Воли;
- улице Генеральской, от дома № 12 до Первомайской;
- улице Первомайской, перед Восточной (80 метров до перекрестка со стороны Мичурина), перед Гагарина (70 метров до перекрестка со стороныТимирязева) и перед Комсомольской (70 метров до перекрестка со стороны Студенческой);
- улице Студенческой, от Комвузовской до Кулибина;
- улице Машиностроителей, от площади 1-й Пятилетки до 22 Партсъезда;
- дублере улицы Технической, вдоль дома № 14 по Технической;
- улице Мира, на площади Кирова;
- проезде вдоль дома № 19 по улице Соболева;
- переулке Трамвайном здания № 4 до Маяковского;
- внутриквартальном проезде, между домами № 16 а и № 18 по улице 8 Марта до Вайнера;
- внутриквартальном проезде, от улицы Бабушкина до здания № 24 а по этой же улице.