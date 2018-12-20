2018-12-20T14:32:58+03:00
Авто

В Екатеринбурге запретят парковаться еще на 12 улицах

Ограничения ввели ради увеличения дорожного трафика
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Знаки «Остановка запрещена» появятся в первом квартале следующего годаЗнаки «Остановка запрещена» появятся в первом квартале следующего годаФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге запретят останавливаться и парковаться еще на 12 улицах. Такое решение принял Центр организации движения города ради безопасности и увеличения пропускной способности.

Знаки «Остановка запрещена» с табличками «Работает эвакуатор» появятся в первом квартале следующего года на:

- улице Энгельса, от Луначарского до Бажова;

- улице Луначарского, от Декабристов до Народной Воли;

- улице Генеральской, от дома № 12 до Первомайской;

- улице Первомайской, перед Восточной (80 метров до перекрестка со стороны Мичурина), перед Гагарина (70 метров до перекрестка со стороныТимирязева) и перед Комсомольской (70 метров до перекрестка со стороны Студенческой);

- улице Студенческой, от Комвузовской до Кулибина;

- улице Машиностроителей, от площади 1-й Пятилетки до 22 Партсъезда;

- дублере улицы Технической, вдоль дома № 14 по Технической;

- улице Мира, на площади Кирова;

- проезде вдоль дома № 19 по улице Соболева;

- переулке Трамвайном здания № 4 до Маяковского;

- внутриквартальном проезде, между домами № 16 а и № 18 по улице 8 Марта до Вайнера;

- внутриквартальном проезде, от улицы Бабушкина до здания № 24 а по этой же улице.

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