Кандидат в депутаты Алапаевска проиграл выборы, получив арест из-за долгов по алиментам
Кандидат в депутаты городской Думы Алапаевска не смог выиграть выборы из-за подмоченной репутации. Мужчина с прошлого года всячески уклонялся от выплат алиментов своей дочери, накопив в итоге долг в 160 тысяч рублей.
Чтобы образумить горе-отца, суд назначил мужчине 150 часов обязательных работ в местной дирекции единого заказчика, однако потенциальный депутат там ни разу не появился. Тогда должника арестовали на семь суток.
- Это не помешало нерадивому отцу участвовать в предвыборной кампании в сентябре 2018 года на должность депутата городской Думы, в рамках которой он публиковал в местных СМИ информацию о своих планах на посту депутата, о том, что он ответственный и добросовестный человек, о его работе с молодым поколением. Но ему не удалось обмануть граждан, и его кандидатура не прошла, - рассказали в УФССП по Свердловской области.
Кажется, политический провал подействовал на должника положительно. Он начал добровольно выплачивать алименты.