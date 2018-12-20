2018-12-20T14:29:16+03:00
Общество

Кандидат в депутаты Алапаевска проиграл выборы, получив арест из-за долгов по алиментам

Мужчина игнорировал содержание дочери больше года
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Политический провал подействовал на должника положительноПолитический провал подействовал на должника положительноФото: Алексей БУЛАТОВ
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Кандидат в депутаты городской Думы Алапаевска не смог выиграть выборы из-за подмоченной репутации. Мужчина с прошлого года всячески уклонялся от выплат алиментов своей дочери, накопив в итоге долг в 160 тысяч рублей.

Чтобы образумить горе-отца, суд назначил мужчине 150 часов обязательных работ в местной дирекции единого заказчика, однако потенциальный депутат там ни разу не появился. Тогда должника арестовали на семь суток.

- Это не помешало нерадивому отцу участвовать в предвыборной кампании в сентябре 2018 года на должность депутата городской Думы, в рамках которой он публиковал в местных СМИ информацию о своих планах на посту депутата, о том, что он ответственный и добросовестный человек, о его работе с молодым поколением. Но ему не удалось обмануть граждан, и его кандидатура не прошла, - рассказали в УФССП по Свердловской области.

Кажется, политический провал подействовал на должника положительно. Он начал добровольно выплачивать алименты.

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