Пайщики екатеринбургского долгостроя, устраивавшие голодовку, отметили новоселье

СЕГОДНЯ 07:41 2018-12-20T14:23:16+03:00

Ключи от своих квартир люди получили на три года позже обещанного срока

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В Екатеринбурге прошла торжественная церемония вручения ключей от квартир пайщикам ЖК «Кольцовский». Дом на улице Бахчиванжи, 15, должны были сдать еще в 2015 году, но застройщик постоянно «замораживал» работы.

Чтобы получить законное жилье, люди даже проводили двухнедельную голодовку. И вот спустя три года после обещанного срока пайщики наконец отмечают новоселье. К сожалению, дожили до этого не все.

Фото: Департамент информполитики региона

Первоначальный застройщик ООО АН «Базис» на пару с председателем правления ЖСК «Авиатор» присвоили себе паевые взносы на 18,4 миллиона рублей. В итоге люди остались не только без жилья, но и денег. Дело сдвинулось с мертвой точки, когда к проблеме подключился Минстрой, нашедший нового инвестора.

Фото: Департамент информполитики региона

- Этот дом был непростым объектом. Благодаря принципиальной позиции губернатора Свердловской области решать проблемы людей, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков, мы завершили его строительство. Да, временами было сложно, были эмоции, слезы, голодовки, но мы шаг за шагом шли к цели. Особенно хочу поблагодарить группу компаний «Принцип» за своевременное и качественное выполнение работ, - отметил министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Михаил Волков.

Фото: Департамент информполитики региона

Директор компании, начавшей стройку, Владимир Ковалев приговорен к 7 годам лишения свободы. Председатель ЖСК Владимир Фатеев получит 5 лет колонии.

Также министр поздравил дольщиков Арамиля, которые получили долгожданные ключи от квартир в десятиэтажке по улице Текстильщиков, 6.

За этот год жилье обрели 2400 обманутых дольщиков, но в реестре остается еще порядка 900 пострадавших. Их обещают заселить в ближайшие два года.