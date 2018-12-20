2018-12-20T14:18:46+03:00
Происшествия

В Екатеринбурге ищут 14-летнего школьника, пропавшего во время прогулки

Подросток ушел из дома еще в понедельник вечером
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: отделение по связям со СМИ УМВД России по ЕкатеринбургуФото: отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу
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В уральской столице четвертый день ищут 14-летнего Валерия Крисько. В понедельник вечером подросток ушел погулять, но домой так и не вернулся.

«Приметы: рост 174 - 176 сантиметров, худощавого телосложения, волосы светло-рыжие, короткие, глаза серо-зеленые, под левым глазом кровоподтек», - говорится в ориентировке отделения по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

В день исчезновения юноша был одет в черные джинсы, темно-синюю ветровку, черную шапку и черные ботинки. Документов и денег у школьника с собой не было.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении ребенка, просьба сообщить в полицию по телефонам: (343) 356-42-09, (343) 294-14-94, +7 953-604-78-16, +7 922-036-63-20 (служба по делам несовершеннолетних) или «02».

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