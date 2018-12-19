В Екатеринбурге жильцов дома, который готовят к сносу ради филармонии, позвали к министру

19 Дек. 16:41 2018-12-19T16:41:46+03:00

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Жители дома №40 по улице Карла Либкнехта, который хотят снести ради нового зала Свердловской филармонии в Екатеринбурге, пригласили на прием к региональному министру культуры Светлане Учайкиной.

Встреча, которую проведут в рамках приема граждан, состоится в полдень 20 декабря. Подробности беседы жильцам многоэтажки не озвучили.

Напомним, что новый зал филармонии согласно проекту должен занять место пятиэтажки и часть сада Вайнера. По словам региональных чиновников, сохранить дом возможности нет. С этой позицией не согласилась прокуратура, которая вынесла предостережение заместителю мэра Екатеринбурга о недопущении нарушений.

Сами жильцы покидать свои квартиры не намерены. Директор филармонии Александр Колотурский заявил, что сочувствует людям, при этом, он выкупил несколько квартир в строении.