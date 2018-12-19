Свердловский облсуд отправил на пересмотр дело провайдера, обвиняемого в истязании ребенка

19 Дек. 16:02 2018-12-19T16:03:21+03:00

Мужчине вменяли обвинения по двум статьям, но по обоим он избежал наказания

Изменить размер текста: A A

Свердловский областной суд отправил на пересмотр дело генерального директора компании-провайдера «Планета» Юрия Юдина. Бизнесмен обвинялся в истязании 5-летнего ребенка своей знакомой. По данным помощницы прокурора Пригородного района Нижнего Тагила, мужчина надевал на мальчика собачий шокер и бил его током, а также втыкал в ребенка иголки.

Пригородный суд в ходе рассмотрения дела переквалицицировал обвинительную статью на «Угрозу убийством» и «Побои».

- За угрозу убийством Юдин был оправдан в связи с отсутствием состава преступления, а за причинение побоев освобожден в связи с декриминализацией статьи, - рассказали в пресс-службе облсуда. - Свердловский областной суд отменил постановление об освобождении от уголовной ответственности предпринимателя, обвинявшегося в истязании ребенка. Дело будет направлено на новое рассмотрение.

После предъявленных обвинений руководитель «Планеты» написал заявление об увольнении. Юрий Юдин заявил, что не желает портить имидж компании.