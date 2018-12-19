2018-12-19T15:39:54+03:00
Звезды

Готовится уйти? Ксения Собчак сняла обручальное кольцо

Светскую львицу заподозрили в романе с режиссером
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Ксения любит эпатировать публикуКсения любит эпатировать публикуФото: Алексей БУЛАТОВ
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Телеведущая и политик Ксения Собчак в очередной раз эпатировала публику, казалось бы, совсем незаметным поступком. Светская львица появилась в обществе без обручального кольца, пишет eg.ru.

В "звездной" тусовке сразу же поползли слухи о том, что Ксения намерена уйти от мужа – актера Максима Виторгана к режиссеру Константину Богомолову. Тот, в свою очередь, уже расстался с супругой, актрисой Дарьей Мороз ради Собчак.

Таким образом, Ксения решила показать, что готовится к новым отношениям, из принципа не надевая кольцо.

От официальных заявлений участники любовного треугольника пока уклоняются.

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