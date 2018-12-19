На Урале сотрудница колледжа попалась на взятке, которую просила за молчание о коллеге-воровке

19 Дек. 15:10 2018-12-19T15:18:57+03:00

За необращение в полицию обвиняемая просила 800 тысяч рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Теперь обе женщины проведут по три года в колонии

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В Свердловской области отправили за решетку 51-летнюю бывшую сотрудницу филиала свердловского медицинского колледжа. Женщину признали виновной в получении взятки.

Подсудимая работала начальником хозяйственного отдела и по совместительству юрисконсультом. Долгие годы женщина честно трудилась за зарплату, а преступная схема созрела в ее голове, когда она уличила бухгалтера в присвоении денег колледжа. За молчание обвиняемая попросила поделиться с ней.

- За нераспространение информации в правоохранительные органы, подсудимая потребовала от заместителя главного бухгалтера передать ей взятку в размере 800 тысяч рублей. Данная сумма была передана подсудимой двумя частями, - рассказали в СУ СКР по Свердловской области.

Как сообщил пресс-секретарь регионального главка Валерий Горелых, выявили и изобличили нечистых на руку должностных лиц сотрудники полиции из подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции. Суд приговорил юрисконсульта к трем годам колонии общего режима.

Бухгалтер, положившая себе в карман деньги филиала, также была осуждена и тоже проведет в заключении три года.