Жительница Богдановича подожгла квартиру друга, потому что он не пустил ее в гости

19 Дек. 14:43 2018-12-19T14:52:02+03:00

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В Богдановиче вынесли приговор 34-летней местной жительнице за попытку спалить квартиру друга. Женщина в поисках собутыльника, который бы бесплатно налил ей рюмку-другую, пришла к приятелю, но тот выставил незваную и нетрезвую гостью за порог.

Обиженная дама решила отомстить и, оказавшись в сенях, взяла мешок с мусором и подожгла его зажигалкой.

- Вовремя почувствовав запах дыма, хозяин локализовал возгорание, и вызвал сотрудников полиции. Через некоторое время поджигательница, решила посмотреть на пепелище, но тут же угодила в руки правоохранителей. Вину она признала и раскаялась, - рассказали в ОМВД России по Богдановическому району.

Суд приговорил поджигательницу к одному году условно с испытательным сроком в 1.5 года.