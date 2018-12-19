Трассу Екатеринбург-Тюмень из-за ремонта будут перекрывать пять ночей подряд
Объезд будет организован через ЕКАД
Схема: ФКУ «Уралуправтодор»
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Дорожники пять ночей подряд будут закрывать движение на трассе Р-351 Екатеринбург-Тюмень. Это связано с монтажом балок пролетного строения путепровода на 15-м километре.
Ограничение будет действовать с 21 по 25 декабря с 1:00 до 5:00 и коснется направления в сторону Екатеринбурга.
- С 1:00 до 2:30 - закрытие движения;
- С 2:30 до 3:30 - временное открытие движения;
- С 3:30 до 5:00 - закрытие движения;
- С 05:00 - свободный проезд.
- На месте будет работать регулировщик, который направит транспортные средства в объезд. Объезд будет организован через ЕКАД, - сообщили в пресс-службе «Уралуправтодора».