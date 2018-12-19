Гордума Екатеринбурга не поняла смысл перестройки в структуре мэрии

19 Дек. 13:57 2018-12-19T14:01:14+03:00

Депутаты не пошли на поводу у чиновников Фото: Олег Галимов

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Комиссия по местному самоуправлению в Гордуме Екатеринбурга заблокировала принятие изменений в структуре мэрии. Депутаты заявили, что не готовы принять решение из-за плохой проработки вопроса.

Чиновники на заседании лишь вкратце рассказали о том, как планируется изменить систему управления городом.

Перестройка

В администрации Екатеринбурга хотят создать Управление по развитию внешнеэкономических связей, которое поглотит сразу два департамента – по организации значимых международных мероприятий и по развитию внешнеэкономических связей.

С «нуля» будут созданы департамент кадровой политики и департамент внутренней политики. Также отдельно будет работать департамент информационной политики. Заместитель главы города по организации значимых международных мероприятий, которую сейчас занимает политолог Анатолий Гагарин, поменяют на заместителя мэра по внутренней и информационной политике. Функционал ряда департаментов будет расширен без дополнительных финансовых вливаний.

Чиновники, ответственные за работу с распространением информации, в рамках новой структуры акцентируют сове внимание на работе с соцсетями, информационными порталами и проектом «Активный гражданин», который призван расширить обратную связь с жителями Екатеринбурга. Эти задачи лягут на плечи специалистов департамента информполитики.

Специалисты, ответственные за внутреннюю политику, займутся плотным взаимодействием с общественниками и институтами гражданского общества. Также им поручат отдалить взаимодействие с депутатами других городов в области.

Анатолий Гагарин недавно стал заместителем мэра. Фото: страница политолога в Facebook

Домыслы

Депутаты с ходу изменить структуру администрации менять не стали, сославшись на то, что чиновники до сих пор не подготовили положения о новых департаментах, отделавшись пояснительной запиской.

- Нам говорится, что где-то когда-то это будет разработано. У нас возникают новые департаменты, с функционалом, со статусом, но положения мы не имеем. Предлагаю решения отклонить и вернуться к вопросу после того, как будут подготовлены проекты по конкретным подразделениям, - заявил в ответ на предложение депутат Константин Киселев.

Чиновники сдаваться сразу не стали.

- Давайте, мы представим дополнительные обоснования до текущей пятницы. То, что вы считаете, будто должны быть проекты положений о структурных подразделениях, это ваши домыслы, - заявила на заседании заместитель мэра по стратегическому планированию, вопросам экономики и финансам Марина Андрусь.

Но депутаты снова с ней не согласились. В итоге вопрос будет рассмотрен уже в 2019 году.