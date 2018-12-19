В Екатеринбурге впервые пройдут гонки на ретро-автомобилях

19 Дек. 13:55 2018-12-19T13:57:34+03:00

В историческом ралли сойдутся как отечественные «Победы» и «Волги», так и зарубежные «Chevrolet Corvette» и «Ford Mustang Shelby»

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Уральская столица давно славится многочисленными и знаковыми спортивными событиями. Теперь копилку соревнований пополнит еще одно. Летом следующего года в Екатеринбурге впервые пройдет этап Кубка Российской автомобильной федерации по ретро-ралли.

- Соревнования такого уровня на Урале станут настоящим событием: и для любителей технической истории, и для тех, в чьей семье когда-то были перешедшие уже в категорию «ретро» автомобили. Это редкая возможность увидеть на улицах города в общем потоке машины из прошлого. Маршрут будет проложен через самые красивые места Екатеринбурга и его окрестностей, - сказал директор Музея автомобильной техники УГМК Станислав Чуркин.

За главный приз поборются известные спортсмены, ранее успешно выступавшие как на российских, так и зарубежных соревнованиях. Старт будет дан от Музея автомобильной техники в Верхней Пышме, а финишируют участники в центре Екатеринбурга. После гонки здесь организуют выставку ретрокаров, где можно будет вблизи рассмотреть как отечественные «Победы» и «Волги», так и зарубежные «Chevrolet Corvette» и «Ford Mustang Shelby».

В 2018 году этапы исторического ралли прошли в Санкт-Петербурге, Туле, Ярославле, Калуге и Новгороде.