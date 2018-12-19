В «Титановой долине» открыли цех по сборке самолетов для экстренных служб

19 Дек. 13:34 2018-12-19T14:02:23+03:00

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На площадке особой экономической зоны «Титановая долина» открылся цех по производству самолетов L-410. Многоцелевой двухмоторный пассажирский самолёт, называемый Турболетом, будут собирать на базе Уральского завода гражданской авиации.

Фото: Департамент информполитики региона

- Мы должны обеспечить доступность и мобильность перемещения граждан нашей большой страны. На Урале развивается авиастроение и очень важно, что УЗГА локализует только высокотехнологичные работы, создавая здесь самую главную добавленную стоимость. Фактически, Урал становится центром интеграции самолета L-410, создавая вокруг себя современные, мобильные, инновационные компании. Мы надеемся, в ближайшее время здесь появится современный авиационный кластер, - сказал замминистра промышленности и торговли Олег Бочаров.

Фото: Департамент информполитики региона

Открытие цеха создаст порядка 500 новых рабочих мест и позволит ежегодно выпускать до 20 самолетов L-410, которые будут поставляться для нужд МЧС, Центра медицины катастроф и других экстренных служб.

Фото: Департамент информполитики региона

- На сегодняшний день уровень локализации самолета L-410 составляет порядка 35%. К концу 2021 года уровень достигнет 72%. До конца текущего года мы отгрузим гражданским заказчикам 5 самолетов L-410, в планах на 2019 год выпуск 18 самолетов, - рассказал генеральный директор УЗГА Вадим Бадеха.

Фото: Департамент информполитики региона

В новом производственном комплексе завод кроме сборки L-410 также продолжит выпуск самолетов Diamond DA 42 и вертолетов Bell-407. Объем инвестиций в проект составил 200 миллионов рублей.