2018-12-19T12:55:56+03:00
Экономика

Банк УРАЛСИБ запустил ипотечную программу «Два документа» на покупку вторичного жилья

Кредит предоставляется на покупку квартиры в многоквартирном доме или таунхаусе, а также апартаментов
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Фото: пресс-служба БанкаФото: пресс-служба Банка
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Банк УРАЛСИБ запустил программу ипотечного кредитования на покупку вторичного жилья всего по двум документам: паспорту гражданина РФ и второму документу, удостоверяющему личность (водительское удостоверение / заграничный паспорт / ИНН / СНИЛС).

Кредит предоставляется на покупку квартиры в многоквартирном доме или таунхаусе, а также апартаментов. Минимальный размер первоначального взноса по программе – не менее 40% от стоимости приобретаемого жилья. Максимальная сумма кредитования для жителей Москвы, Московской области или Санкт-Петербурга составляет 10 млн рублей, а для других регионов – 4 млн рублей. Срок кредита – до 30 лет.

Наряду с новой программой, в Банке УРАЛСИБ продолжает действовать ипотека по двум документам для строящегося жилья.

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