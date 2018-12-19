2018-12-19T12:48:44+03:00
Общество

В Екатеринбурге разоблачили «бабушку-ветерана», которой экс-мэр Чернецкий дал деньги из своего кармана

Женщина вместе с мужем придумала пронзительную историю про кражу
Лев Истомин
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В историю бабушки сначала поверил депутат Гордумы Тимофей ЖуковВ историю бабушки сначала поверил депутат Гордумы Тимофей Жуков
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В Екатеринбурге разоблачили «бабушку-ветерана» и ее мужа, которые придумали душещипательную историю, «разводя» власть имущих на круглые суммы.

История и в правду трогательная: в уральской столице из трехкомнатной квартиры у престарелых ветеранов неизвестные якобы похитили крупную сумму, собранную на похороны. Одним пенсионеры Апполинария и Василий Бабинцевы говорили о 50 тысячах рублей, другим – о 500 тысячах. После этого досадного случая старики пошли собирать милостыню.

Недавно эту историю бабушка рассказала на приеме бывшему мэру Екатеринбурга, а ныне – сенатору Аркадию Чернецкому. Политик был растроган и всячески успокаивал посетительницу, после чего достал из кошелька 10 тысяч рублей и отдал женщине.

Апполинария штурмовала и другие приемные, везде рассказывая, что преступников, похитивших деньги, ищет полиция.

Бывший мэр Екатеринбурга отдал 10 тысяч рублей из своего кармана Фото: Алексей БУЛАТОВ

Бывший мэр Екатеринбурга отдал 10 тысяч рублей из своего карманаФото: Алексей БУЛАТОВ

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Позже к ситуации подключился депутат Гордумы Тимофей Жуков, объявивший сбор средств для пожилых ветеранов. Только за первый день на призыв откликнулись 22 неравнодушных человека.

И вот в итоге выяснилось, что все рассказы бабушки – история, выдуманная с корыстной целью.

- Они не ветераны войны, а приравненные к ветеранам труженики тыла. В возбуждении уголовного дела отказано, потому что дедушка сказал, что в квартиру никто посторонний не заходил, кражи не было. Бабушка эта постоялец всяких присутственных мест, где можно что-нибудь вытребовать, - рассказывает телеведущий Евгений Енин.

В полиции заявили, что ни о каком заявлении от женщины не слышали, да и искать то некого – ведь никакого ограбления не было. В отделении стражи порядка предложили беспокойной гостье пройти полиграф, но та категорично отказалась.

- Бабушка оказалась не той, за кого себя выдавала. Вывели ее на чистую воду благодаря общественному резонансу. Прошу, чтобы больше ей никто не помогал. Все деньги, которые перевели ей на помощь, мы вернем обратно. В любом случае, хотели сделать доброе дело, - заключил Жуков.

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