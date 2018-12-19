Замдиректора «Гора Белая» стал вице-мэром Нижнего Тагила

19 Дек. 12:10 2018-12-19T12:33:09+03:00

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Мэр Нижнего Тагила подписал приказ о назначении первого заместителя главы администрации города. Пост занял Вячеслав Горячкин, ранее исполнявший обязанности замдиректора горнолыжного комплекса «Гора Белая».

- Именно знание города и его проблем, большой опыт работы в гордуме, принципиальность, наличие собственного мнения и профессионализм стали ключевыми моментами при утверждении его кандидатуры, - прокомментировал свое решение мэр.

Вячеслав Горячкин окончил Нижнетагильский педагогический институт по специальности «Технология и предпринимательство» и Уральский юридический институт МВД РФ по специальности «Юриспруденция». В Уральском государственном университете имени Горького получил степень магистра в менеджменте.

С 2001 года до октября 2017 года работал директором по персоналу и соцполитике на Нижнетагильском заводе металлоконструкций. После исполнял обязанности замдиректора по административно-хозяйственной части ГЛК «Гора Белая».

- Постараюсь оправдать доверие. Готов работать в команде мэра и продолжать решать задачи по развитию Нижнего Тагила, - сказал Горячкин.