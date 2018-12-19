На Серовском заводе ученика токаря затянуло в станок

19 Дек. 11:46 2018-12-19T11:56:37+03:00

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На Серовском заводе ферросплавов сегодня произошел несчастный случай. В ремонтно-механическом цехе ученика токаря затянуло в работающий станок.

Мужчина выполнял настройку горизонтально-расточного станка №7, работавшего в это время на холостом ходу. Предположительно, спецодежда попала во вращающиеся механизмы оборудования, и оно затянуло наладчика.

- Работник получил тяжелые травмы: травму грудной клетки, переломы ребер с двух сторон, пневмоторакс справа, гомоторакс слева, открытые переломы больших берцовых костей, сотрясение головного мозга и травматический шок, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Сейчас надзорное ведомство проводит на заводе проверку. Выясняется, соблюдались ли на предприятии правила охраны труда и меры безопасности.