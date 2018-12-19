Депутат Гордумы Екатеринбурга стал директором «Спецавтобазы»

19 Дек. 11:45 2018-12-19T11:45:30+03:00

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Депутат Гордумы Екатеринбурга Григорий Вихарев 19 декабря возглавил ЕМУП «Спецавтобаза». Эту информацию корреспонденту «Комсомолки» подтвердили в мэрии. Это уже третий руководитель муниципального предприятия в текущем году.

Сначала «Спецавтобазу» готовил к «мусорной реформе» уральский политик Нафик Фамиев, оставивший пост по собственному желанию, после него директором стал Сергей Пономарев, покинувший должность без объяснения причин в начале декабря. Теперь его место занял Григорий Вихарев, который сохранит за собой место в Гордуме.

Именно «Спецавтобаза» выбрана в качестве регионального оператора по вывозу и утилизации ТБО в Восточном управленческом округе Свердловской области (сюда входит и Екатеринбург).

Григорий Вихарев - сын бизнесмена, а в прошлом политика Андрея Вихарева, боровшегося в 2003 году за пост губернатора Свердловской области.

Отметим, что в 2020 году мэрия намерена выставить «Спецавтобазу» на продажу, передав ее в частные руки.