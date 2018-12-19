«Он крутой»: бывшая девушка Guf`а будет залечивать любовные раны в объятиях участника «Дома-2»

19 Дек. 11:18 2018-12-19T11:20:45+03:00

Екатеринбурженке уже подтвердили участие в проекте, а она разработала стратегию по завоеванию нового возлюбленного

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Бывшая девушка рэпера Guf`a из Екатеринбурга станет участницей телепроекта «Дома-2». Экс-любовница музыканта призналась, что хочет новых отношений и чем скорее, тем лучше. На данный момент Яне симпатичен Захар Саленко.

Молодой человек как раз сейчас свободен. Уралочка уже составила план по завоеванию сердца Захара, но пока отказалась раскрывать все карты.

Фото: страница героини публикации в соцсетях

- Захар мне нравится и внешне, и по характеру. Он полная противоположность Guf`a и это ему только в плюс, - поделилась Яна. - Но на проект я иду не из-за Алексея. Просто думаю, что там отношения строятся быстрее, чем в обычной жизни.

Участие в «Дом-2» екатеринбурженке уже подтвердили. Выпуски с Яной можно будет увидеть уже в начале следующего года.