Отменили свое же решение: Гордума Екатеринбурга отказалась увеличивать довольствие мэра

19 Дек. 11:06 2018-12-19T11:06:15+03:00

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Депутаты Гордумы Екатеринбурга, входящие в комиссию и местному самоуправлению, 19 декабря на заседании отменили собственное решение от 11 декабря о повышении заработной платы главе города Александру Высокинскому. В итоге заработок мэра будет рассчитываться на тех же основаниях, что и другим чиновникам администрации. В первом варианте дополнительные выплаты могли достигать 280% от размера оклада.

Желание руководства Екатеринбурга повысить свое довольствие вызвало резкую критику, как на местном уровне, так и в Москве. Так, депутат Гордумы Андрей Пирожков заявил, что для начала новому мэру нужно показать себя в работе, а потом поднимать вопрос об индексации размера оплаты труда.

Также решение коллег Пирожкова раскритиковал секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак, назвавший повышение недопустимым. На следующий день к вопросу подключился свердловский губернатор Евгений Куйвашев, заявивший, что зарплата городских чиновников может быть проиндексирована на уровне инфляции, то есть на 4%.

В итоге в мэрии Екатеринбурга пошли на попятную, решив отменить решение о росте зарплат чиновников, а сэкономленные деньги направить на ремонт школ.