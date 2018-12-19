2018-12-19T10:44:23+03:00
Общество

Команда екатеринбургского космонавта Сергея Прокопьева передала ключи от МКС следующему экипажу

Завтра уралец возвращается на Землю
Наталья КСЕНОФОНТОВА
Поделиться:
Фото: скрин с видеотрансляции ТАССФото: скрин с видеотрансляции ТАСС
Изменить размер текста:

Полугодовая экспедиция екатеринбургского космонавта подходит к концу. Сегодня команда Сергея Прокопьева передала ключи от МКС следующему экипажу. Торжественное вручение транслировало ТАСС.

- Сергей, ты очень компетентен и профессионален. Мы с тобой дружно выполнили один из самых сложных выходов в открытый космос. Спасибо тебе за это! - поблагодарил екатеринбуржца командир сменного экипажа Олег Кононенко.

Фото: блог Сергея Проковьева

Фото: блог Сергея Проковьева

Так же Кононенко пожелал возвращающимся мягкой посадки и скорейшей встречи с семьями. Домой Сергей Прокопьев, а также его коллеги Александр Гёрст и Серена Ауньон отправятся уже завтра, 20 декабря.

- МКС - это отличный пример дружбы и командной работы, - написал в своем блоге Сергей Прокопьев.

Экспедиция уральца началась 6 июня. За полгода пребывания на МКС, Сергей Прокопьев совершил два слоднейших выхода в открытый космос, поучаствовал в научном эксперименте, научился играть на гитаре, отпраздновал Хэллоуин и даже проголосовал за донаименование аэропорта.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
К Новому году готовы: в Екатеринбурге жители многоэтажки украсили подъезды своими рисунками
В мэрии Екатеринбурга назвали причины массового сноса киосков
«Прыжок в новый уклад»: свердловский губернатор впечатлен прямой линией Путина
Время корпоративов: в Екатеринбурге стартует круглосуточная охота за пьяными лихачами
Когда пенсии начнут перечислять на карты «Мир»
Суд решит вопрос о закрытии Екатеринбургского цирка до Нового года
На Урале прокуратура обязала мэрию построить личную водоколонку для пожилых супругов-инвалидов
В Екатеринбурге фасад театра Драмы стилизуют под будущий Храм Святой Екатерины
Прокуратура проверит екатеринбургскую школу, где отравились 11 учеников
Мэрия Екатеринбурга оправдала зарплату Высокинского
Свердловские полицейские накрыли на бывшей свиноферме цех с паленым коньяком
В Екатеринбурге придумали план спасения Верх-Исетского района от хаотичной застройки
«Идут достаточно бодро»: мэр Екатеринбурга обкатал новые трамваи, собранные на «Уралтрансмаше»
В Байкалово вынесли приговор экс-полицейскому, застрелившему своего земляка
Банк УРАЛСИБ стал лауреатом премии SPEAR’S Russia Wealth Management Awards 2018
Шесть свердловских туристических проектов получат гранты на 3 миллиона рублей
В Екатеринбурге полицейские провели новогодний утренник для детей из «трудных» семей
На Амундсена легковушка влетела под КамАЗ: один человек пострадал
До конца года в «Титановую долину» зайдут три новых резидента
Житель Верхней Пышмы сядет на год за «фонарь» под глазом полицейскому
В Екатеринбурге запретят парковаться еще на 12 улицах