Команда екатеринбургского космонавта Сергея Прокопьева передала ключи от МКС следующему экипажу

19 Дек. 10:42 2018-12-19T10:44:23+03:00

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Полугодовая экспедиция екатеринбургского космонавта подходит к концу. Сегодня команда Сергея Прокопьева передала ключи от МКС следующему экипажу. Торжественное вручение транслировало ТАСС.

- Сергей, ты очень компетентен и профессионален. Мы с тобой дружно выполнили один из самых сложных выходов в открытый космос. Спасибо тебе за это! - поблагодарил екатеринбуржца командир сменного экипажа Олег Кононенко.

Фото: блог Сергея Проковьева

Так же Кононенко пожелал возвращающимся мягкой посадки и скорейшей встречи с семьями. Домой Сергей Прокопьев, а также его коллеги Александр Гёрст и Серена Ауньон отправятся уже завтра, 20 декабря.

- МКС - это отличный пример дружбы и командной работы, - написал в своем блоге Сергей Прокопьев.

Экспедиция уральца началась 6 июня. За полгода пребывания на МКС, Сергей Прокопьев совершил два слоднейших выхода в открытый космос, поучаствовал в научном эксперименте, научился играть на гитаре, отпраздновал Хэллоуин и даже проголосовал за донаименование аэропорта.