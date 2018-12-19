Команда екатеринбургского космонавта Сергея Прокопьева передала ключи от МКС следующему экипажу
Полугодовая экспедиция екатеринбургского космонавта подходит к концу. Сегодня команда Сергея Прокопьева передала ключи от МКС следующему экипажу. Торжественное вручение транслировало ТАСС.
- Сергей, ты очень компетентен и профессионален. Мы с тобой дружно выполнили один из самых сложных выходов в открытый космос. Спасибо тебе за это! - поблагодарил екатеринбуржца командир сменного экипажа Олег Кононенко.
Фото: блог Сергея Проковьева
Так же Кононенко пожелал возвращающимся мягкой посадки и скорейшей встречи с семьями. Домой Сергей Прокопьев, а также его коллеги Александр Гёрст и Серена Ауньон отправятся уже завтра, 20 декабря.
- МКС - это отличный пример дружбы и командной работы, - написал в своем блоге Сергей Прокопьев.
Экспедиция уральца началась 6 июня. За полгода пребывания на МКС, Сергей Прокопьев совершил два слоднейших выхода в открытый космос, поучаствовал в научном эксперименте, научился играть на гитаре, отпраздновал Хэллоуин и даже проголосовал за донаименование аэропорта.