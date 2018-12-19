Евгений Куйвашев выделил 23 миллиона на развитие ДК и школ в муниципалитетах

19 Дек. 09:55 2018-12-19T10:02:30+03:00

Во многих муниципалитетах уже определились, на что потратить дополнительные субсидии Фото: Алексей БУЛАТОВ

На эти деньги учреждения смогут сделать ремонт, купить мебель или инвентарь

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Свердловские муниципалитеты в преддверии Нового года получат подарок от областной казны. По распоряжению губернатора, из регионального бюджета дополнительно будет выделено 23,5 миллиона рублей. Такое решение Евгений Куйвашев принял после рассмотрения обращений и просьб уральцев.

- Дополнительные деньги направят на решение социальных вопросов, касающихся поддержки сельских и городских школ, библиотек, домов культуры, спортивных школ, - рассказали в Департаменте информполитики региона. - Средства помогут поменять окна и двери, приобрести необходимую мебель, оргтехнику, оборудовать школьные компьютерные классы.

Во многих муниципалитетах уже определились, на что потратить дополнительные субсидии. В центре культуры и досуга Михайловска купят музыкальное оборудование, в Малышевской детской школе искусств появятся синтезаторы, а в школе села Первомайское откроют уличную спортплощадку. Для нижнетагильской спортшколы по хоккею приобретут экипировку, а в Уральском центре народного искусства отремонтируют балетный зал.