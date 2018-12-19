Приставы ищут потомков уральского летчика, погибшего в годы Второй мировой войны под Краснодаром

19 Дек. 08:43 2018-12-19T08:48:11+03:00

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На Урале приставы ищут родственников летчика из Нижнего Тагила, погибшего при крушении самолета во время Второй мировой войны. Останки пилота были обнаружены в районе станицы Апшеронской Краснодарского края поисковым отрядом «Кубанский плацдарм».

Волонтерам с помощью специалистов удалось выяснить, что летчик родом из Свердловской области - это сержант Дмитрий Николаевич Детков. Его Ил-2 502-го штурмового авиационного полка был сбит вражеской зенитной артиллерией во время боевого задания 29 августа 1942 года.

- Самолёт падал с северо-запада на юго-восток. В месте первого касания с землей сохранилась заметная борозда, от удара самолёт разрушился, так как шлейф обломков тянется вниз по склону на 100 с лишним метров, - рассказали в УФССП по Свердловской области. - В месте касания из земли извлекли фрагменты брони. В самом низу из земли и ручья извлекли обломки носовой части и мотора. В ходе поисков нашли каркас от парашюта, кнопку с парашютной сумки, наушник шлемофона, пряжки. Немного позже были обнаружены останки пилота.

На месте падения самолета поисковиками уже установлен памятник. Фото: УФССП по Свердловской области

Работа с архивами помогла установить, что Дмитрий Детков призывался Тагильским РВК. Проживал на улице Дзержинского, 40. Там же проживал и его отец Николай Дмитриевич, указанный в донесении о потерях как единственный родственник.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о родственниках погибшего летчика-фронтовика, просят сообщить об этом:

- На электронный адрес отдела по взаимодействию со СМИ Управления ФССП России по Краснодарскому краю, либо по телефонам (861) 277-54-53, +7-928-20-50-830

- На электронный адрес отдела по взаимодействию со СМИ Управления ФССП России по Свердловской области (aspekt-fssp@yandex.ru), либо по телефону (343) 362-28-07.