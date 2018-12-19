В Екатеринбурге по факту гибели пенсионерки в луже кипятка возбуждено уголовное дело

19 Дек. 07:42 2018-12-19T07:45:44+03:00

Пожилая женщина получила ожоги 50% тела и спустя две недели умерла в больнице

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В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело по факту смерти пенсионерки, обварившейся в луже кипятка. Трагедия произошла 28 ноября, в тот день на Уралмаше прорвало горячий трубопровод. Водой затопило улицы Победы, Ломоносова и Избирателей, а также торговый центр "Мандарин".

В результате пострадали два человека, больше всего досталось 72-летней пенсионерке, которая провожала внуков в школу. Пожилая женщина упала в яму с кипятком и получила ожоги 50% тела. Спустя две недели бабушка скончалась.

- Организацией, ответственной за содержание и эксплуатацию тепловых сетей, является АО «Екатеринбургская теплосетевая компания». В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении» она обязана осуществлять поддержание тепловых сетей в состоянии, соответствующем установленным техническими регламентами, правилами технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок требованиями. Материалы направлены в следственные органы для дачи уголовно-правовой оценки, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

В следственном отделе возбудили уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей".