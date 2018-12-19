2018-12-19T07:45:44+03:00
Общество

В Екатеринбурге по факту гибели пенсионерки в луже кипятка возбуждено уголовное дело

Пожилая женщина получила ожоги 50% тела и спустя две недели умерла в больнице
Наталья КСЕНОФОНТОВА
Поделиться:
Фото: Валентина НовоселоваФото: Валентина Новоселова
Изменить размер текста:

В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело по факту смерти пенсионерки, обварившейся в луже кипятка. Трагедия произошла 28 ноября, в тот день на Уралмаше прорвало горячий трубопровод. Водой затопило улицы Победы, Ломоносова и Избирателей, а также торговый центр "Мандарин".

В результате пострадали два человека, больше всего досталось 72-летней пенсионерке, которая провожала внуков в школу. Пожилая женщина упала в яму с кипятком и получила ожоги 50% тела. Спустя две недели бабушка скончалась.

- Организацией, ответственной за содержание и эксплуатацию тепловых сетей, является АО «Екатеринбургская теплосетевая компания». В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении» она обязана осуществлять поддержание тепловых сетей в состоянии, соответствующем установленным техническими регламентами, правилами технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок требованиями. Материалы направлены в следственные органы для дачи уголовно-правовой оценки, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

В следственном отделе возбудили уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей".

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
К Новому году готовы: в Екатеринбурге жители многоэтажки украсили подъезды своими рисунками
В мэрии Екатеринбурга назвали причины массового сноса киосков
«Прыжок в новый уклад»: свердловский губернатор впечатлен прямой линией Путина
Время корпоративов: в Екатеринбурге стартует круглосуточная охота за пьяными лихачами
Когда пенсии начнут перечислять на карты «Мир»
Суд решит вопрос о закрытии Екатеринбургского цирка до Нового года
На Урале прокуратура обязала мэрию построить личную водоколонку для пожилых супругов-инвалидов
В Екатеринбурге фасад театра Драмы стилизуют под будущий Храм Святой Екатерины
Прокуратура проверит екатеринбургскую школу, где отравились 11 учеников
Мэрия Екатеринбурга оправдала зарплату Высокинского
Свердловские полицейские накрыли на бывшей свиноферме цех с паленым коньяком
В Екатеринбурге придумали план спасения Верх-Исетского района от хаотичной застройки
«Идут достаточно бодро»: мэр Екатеринбурга обкатал новые трамваи, собранные на «Уралтрансмаше»
В Байкалово вынесли приговор экс-полицейскому, застрелившему своего земляка
Банк УРАЛСИБ стал лауреатом премии SPEAR’S Russia Wealth Management Awards 2018
Шесть свердловских туристических проектов получат гранты на 3 миллиона рублей
В Екатеринбурге полицейские провели новогодний утренник для детей из «трудных» семей
На Амундсена легковушка влетела под КамАЗ: один человек пострадал
До конца года в «Титановую долину» зайдут три новых резидента
Житель Верхней Пышмы сядет на год за «фонарь» под глазом полицейскому
В Екатеринбурге запретят парковаться еще на 12 улицах