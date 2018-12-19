Не хватало воды: в Екатеринбурге сгорели два частных дома

19 Дек. 07:21 2018-12-19T07:24:02+03:00

Изменить размер текста: A A

В поселке Палкино сегодня ночью две семьи остались без крыши над головой. Около 23:00 на одном из участков вспыхнула баня, с которой пламя почти мгновенно перекинулось на жилой частный дом. К счастью, хозяева вовремя заметили огонь и успели выбежать на улицу.

Фото: служба спасения "Сова"

В ожидании пожарных соседи бросились самостоятельно тушить пламя. Воды не хватало, поэтому люди начали забрасывать дома снегом. К сожалению, все усилия оказались напрасными. Пожар уничтожил все постройки, после чего перекинулся на соседний участок.

Фото: служба спасения "Сова"

- Огнеборцы работали по повышенному номеру 1 бис, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. - Площадь пожара составила 153 квадратных метра. Сгорели два частных жилых дома и надворные постройки. В тушении пожара были задействованы 5 единиц техники, 21 человек личного состава.