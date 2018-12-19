Не хватало воды: в Екатеринбурге сгорели два частных дома
В поселке Палкино сегодня ночью две семьи остались без крыши над головой. Около 23:00 на одном из участков вспыхнула баня, с которой пламя почти мгновенно перекинулось на жилой частный дом. К счастью, хозяева вовремя заметили огонь и успели выбежать на улицу.
Фото: служба спасения "Сова"
В ожидании пожарных соседи бросились самостоятельно тушить пламя. Воды не хватало, поэтому люди начали забрасывать дома снегом. К сожалению, все усилия оказались напрасными. Пожар уничтожил все постройки, после чего перекинулся на соседний участок.
Фото: служба спасения "Сова"
- Огнеборцы работали по повышенному номеру 1 бис, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. - Площадь пожара составила 153 квадратных метра. Сгорели два частных жилых дома и надворные постройки. В тушении пожара были задействованы 5 единиц техники, 21 человек личного состава.
Фото: служба спасения "Сова"