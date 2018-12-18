В Екатеринбурге среди лучших теннисистов страны разыгрывают 200 тысяч рублей

18 Дек. 21:30 2018-12-18T21:31:15+03:00

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В Екатеринбурге начался 13-й турнир по большому теннису. В нем участвуют более 150 спортсменов со всей России. Теннисисты выступают в двух возрастных категориях: до 15 лет и старше. Они будут бороться за звание лучших и разделят призовой фонд в размере 200 000 рублей. Следить за игрой все желающие могут целую неделю, с 17 по 23 декабря, в центре тенниса «Урал». Посетил первый день игры и министр физической культуры и спорта Свердловской области. Леонид Рапопорт рассказал о популярности данного спорта на Урале:

- Сегодня в турнире принимают участие представители 50 городов – это говорит о том, что турнир состоялся. И очень важно, что он оказывает серьезное влияние на развитие тенниса в Свердловской области. Сегодня в 5 городах области занимаются большим теннисом около 3,5 тысяч человек. Мы ожидаем, что тринадцатый теннисный турнир будет мастерским – его победителям будет присваиваться звание мастера спорта России. И я уверен, что со временем он приобретёт статус международного.

Фото: Григорий Постников

Также министр признался, что наблюдал еще первый турнир памяти Первого президента России, будучи директором Института физкультуры УрФУ. Более подробную информацию о месте проведения и расписании читайте по ссылкам.