В Нижнем Тагиле эвакуировали студентов колледжа

18 Дек. 19:08 2018-12-18T19:08:21+03:00

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Вечером, 18 декабря, спасатели эвакуировали больше сотни студентов Нижнетагильского государственного колледжа имени Демидова, расположенного в центре города.

В здании сработала пожарная сигнализация, после чего из здания начали выводить людей. Причиной срабатывания сигнализации стал густой дым от подожженного рядом с колледжем мусора.

Приехавшие спасатели сначала вывели на улицу студентов и сотрудников колледжа, после чего за считанные минуты ликвидировали возгорание.

- Студенты вернулись в здание после полного проветривания комнат. Пострадавших в ходе инцидента нет, - заявили в пресс-службе МЧС по Свердловской области.