В Нижнем Тагиле эвакуировали студентов колледжа
Вечером, 18 декабря, спасатели эвакуировали больше сотни студентов Нижнетагильского государственного колледжа имени Демидова, расположенного в центре города.
В здании сработала пожарная сигнализация, после чего из здания начали выводить людей. Причиной срабатывания сигнализации стал густой дым от подожженного рядом с колледжем мусора.
Приехавшие спасатели сначала вывели на улицу студентов и сотрудников колледжа, после чего за считанные минуты ликвидировали возгорание.
- Студенты вернулись в здание после полного проветривания комнат. Пострадавших в ходе инцидента нет, - заявили в пресс-службе МЧС по Свердловской области.