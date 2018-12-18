Мэрия Нижнего Тагила выдвинула новые требования к мусорному регоператору

18 Дек. 18:29 2018-12-18T18:29:34+03:00

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В мэрии Нижнего Тагила продолжают активно обсуждать мусорную реформу, которая стартует в Свердловской области с начала 2019 года. К процессу в проблемном городе подключили даже областное руководство.

Очередное обсуждение вывоза и утилизации мусора по новой схеме прошло в администрации 18 декабря с участием министра энергетики и ЖКХ области Николаем Смирновым, мэром Нижнего Тагила Владиславом Пинаевым, общественниками и городскими депутатами.

Главной темой обсуждения стал вопрос формирования тарифов и нормативов накопления отходов и эксплуатации мусорного полигона. Отметим, что в северной зоне региона с центром в Нижнем Тагиле мусором с нового года будет заниматься региональный оператор «Рифей», которому установили самый высокий тариф в регионе за вывоз и утилизацию 1 кубометра отходов – 846 рублей. Это не может сказаться на тагильчанах, которым придется платить по 140-160 рублей в месяц.

Эти факты вызвали негодование жителей Нижнего Тагила. На их сторону встал и мэр города Владислав Пинаев. А сегодня с доводами администрации города согласилось и областное руководство. Глава муниципалитета потребовал на совещании, что компания «Рифей» зарегистрировалась на территории Тагила.

- Это позволит осуществлять более строгий контроль за работой регионального оператора, быстрее реагировать на жалобы потребителей услуги и, что немаловажно, компания будет платить налоги в местный бюджет и нести социальную ответственность перед жителями, - подчеркнул Пинаев.

Николай Смирнов в свою очередь заявил, что в город не будут свозить мусор со всех окрестных территорий. Для этого пока будут использовать нелицензионные свалки.