В екатеринбургском «Кольцово» аварийно сел неисправный самолет из Таиланда
В Екатеринбурге в аэропорту Кольцово 18 декабря аварийно приземлился борт, перевозивший туристов из солнечного Таиланда. ЧП произошло в четвертом часу дня. Лайнер, летел в Екатеринбург из Пхукета. На борту находилось 335 пассажиров, из них 22 - дети.
- Самолет сел раньше обозначенного времени из-за поломки в гидросистеме самолета, - объясняют в авиакомпании Azur Air.
В аэропорту борт встречали четыре бригады «скорой помощи» и пожарные. Никто из людей не пострадал.
Как сообщили «Комсомолке», в пресс-службе Уральского следственного управления на транспорте и в свердловской транспортной прокуратуре, по данному факту уже начата проверка.
За прошедшие несколько дней, это уже второй случай, когда в Екатеринбурге приземляется самолет с поломкой. В минувшую пятницу в Кольцово экстренно приземлился самолет "Уральских авиалиний" летевший из Уфы в Нижневартовск. При взлете в аэропорту Башкирии воздушное судно задело хвостовой частью взлетно-посадочную полосу. К счастью, и тогда обошлось без пострадавших.