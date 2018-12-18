2018-12-18T19:50:36+03:00
Происшествия

В екатеринбургском «Кольцово» аварийно сел неисправный самолет из Таиланда

Поломку обнаружили в гидросистеме воздушного судна
Павел ПИВОВАРОВ
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Никто из людей в ходе инцидента не пострадалНикто из людей в ходе инцидента не пострадалФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге в аэропорту Кольцово 18 декабря аварийно приземлился борт, перевозивший туристов из солнечного Таиланда. ЧП произошло в четвертом часу дня. Лайнер, летел в Екатеринбург из Пхукета. На борту находилось 335 пассажиров, из них 22 - дети.

- Самолет сел раньше обозначенного времени из-за поломки в гидросистеме самолета, - объясняют в авиакомпании Azur Air.

В аэропорту борт встречали четыре бригады «скорой помощи» и пожарные. Никто из людей не пострадал.

Как сообщили «Комсомолке», в пресс-службе Уральского следственного управления на транспорте и в свердловской транспортной прокуратуре, по данному факту уже начата проверка.

За прошедшие несколько дней, это уже второй случай, когда в Екатеринбурге приземляется самолет с поломкой. В минувшую пятницу в Кольцово экстренно приземлился самолет "Уральских авиалиний" летевший из Уфы в Нижневартовск. При взлете в аэропорту Башкирии воздушное судно задело хвостовой частью взлетно-посадочную полосу. К счастью, и тогда обошлось без пострадавших.

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