Монахини из Екатеринбурга вышивают картины на елочных игрушках

18 Дек. 17:39 2018-12-18T18:56:38+03:00

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В Ново-Тихвинском монастыре, расположенном в самом центре Екатеринбурга, монахини приступили к изготовлению уникальных елочных игрушек к Новому году. На каждом изделии вручную вышита картина с рождественским сюжетом.

На одном из елочных шаров изображена картина с 1,5-сантиметровыми волхвами, идущими в Вифлеем. На других игрушках вышиты традиционные зимние узоры, рассказывают в монастыре.

По словам монахинь, игрушки изготавливаются по сложной технологии: сначала собираются эскизы, подбора нужных нитей и специальной ткани.