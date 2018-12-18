Монахини из Екатеринбурга вышивают картины на елочных игрушках
Каждое изделие – уникально
Фото: пресс-служба Ново-Тихвинского монастыря
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В Ново-Тихвинском монастыре, расположенном в самом центре Екатеринбурга, монахини приступили к изготовлению уникальных елочных игрушек к Новому году. На каждом изделии вручную вышита картина с рождественским сюжетом.
На одном из елочных шаров изображена картина с 1,5-сантиметровыми волхвами, идущими в Вифлеем. На других игрушках вышиты традиционные зимние узоры, рассказывают в монастыре.
По словам монахинь, игрушки изготавливаются по сложной технологии: сначала собираются эскизы, подбора нужных нитей и специальной ткани.
Фото: пресс-служба Ново-Тихвинского монастыря