2018-12-18T18:56:38+03:00
Дом. Семья

Монахини из Екатеринбурга вышивают картины на елочных игрушках

Каждое изделие – уникально
Лев Истомин
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Фото: пресс-служба Ново-Тихвинского монастыряФото: пресс-служба Ново-Тихвинского монастыря
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В Ново-Тихвинском монастыре, расположенном в самом центре Екатеринбурга, монахини приступили к изготовлению уникальных елочных игрушек к Новому году. На каждом изделии вручную вышита картина с рождественским сюжетом.

На одном из елочных шаров изображена картина с 1,5-сантиметровыми волхвами, идущими в Вифлеем. На других игрушках вышиты традиционные зимние узоры, рассказывают в монастыре.

По словам монахинь, игрушки изготавливаются по сложной технологии: сначала собираются эскизы, подбора нужных нитей и специальной ткани.

Фото: пресс-служба Ново-Тихвинского монастыря

Фото: пресс-служба Ново-Тихвинского монастыря

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