Вице-губернатор Свердловской области определился с куратором работы со СМИ

18 Дек. 17:08 2018-12-18T17:08:12+03:00

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Новый вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько назвал специалистов, которые будут отвечать за внутреннюю и информационную политику в регионе.

Департамент внутренней политики возглавит Антон Третьяков, а за общение со СМИ будет отвечать Юлия Прыткова.

Документы о назначении Третьякова уже подписаны, в ближайшие дни будет официально утверждена на своем посту его коллега. Больше кадровых перестановок в команде вице-губернатора, по его словам, в ближайшее время не будет.