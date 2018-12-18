Вице-губернатор Свердловской области определился с куратором работы со СМИ
Сергей Бидонько раскрыл карты
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Новый вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько назвал специалистов, которые будут отвечать за внутреннюю и информационную политику в регионе.
Департамент внутренней политики возглавит Антон Третьяков, а за общение со СМИ будет отвечать Юлия Прыткова.
Документы о назначении Третьякова уже подписаны, в ближайшие дни будет официально утверждена на своем посту его коллега. Больше кадровых перестановок в команде вице-губернатора, по его словам, в ближайшее время не будет.