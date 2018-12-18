2018-12-18T17:00:28+03:00
Общество

Ледовый городок Екатеринбурга готов на 60%

До открытия осталось 10 дней
Данил СВЕЧКОВ
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К 24 декабря городок уже должен быть готов на 95%. Фото: администрация Екатеринбурга, Владимир ТищенкоК 24 декабря городок уже должен быть готов на 95%. Фото: администрация Екатеринбурга, Владимир Тищенко
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До открытия ледового городка в Екатеринбурге осталось ровно десять дней. Красную ленточку перережут в торжественной обстановке уже 28 декабря. Поэтому в самом городке сейчас ускоренными темпами идет возведение ледяных стен. Каждый день над ним трудятся около 70 рабочих.

- Запланированный объем работ на площади 1905 года выполнен уже примерно на 60%, - сообщает Дмитрий Баранов, главный куратор строительства городка. - Для нужд строительства завезен, практически, весь необходимый объем льда. Внутренние конструкции городка также имеют высокую степень готовности. Главная елка заняла свое место в центре площади. Ели поменьше также устанавливаются и украшаются световой иллюминацией.

Смонтировано уже большинство горок, уверяют в мэрии. К следующему понедельнику работники должны закончить городок на 95%.

- Это необходимо для того, чтобы за несколько дней до открытия городка рабочие смогли навести внутри него должный порядок и придать ему завершающий праздничный лоск, - сообщают в мэрии.

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