2018-12-18T16:46:49+03:00
Общество

В Екатеринбурге появились новые остановки для автобусов

Две из них назвали в честь известных людей
Лев Истомин
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Автобусные маршруты по нескольким направлениям будут скорректированыАвтобусные маршруты по нескольким направлениям будут скорректированыФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге открыли сразу четыре новые остановки общественного транспорта. Две из них появились в микрорайоне Академический, их назвали в честь знаменитых людей.

Так, на нечетной стороне улицы Вильгельма де Геннина остановка получила название известного биолога академика Тимофеева-Ресовского, а остановочный комплекс на перекрестке Академика Сахарова и Вильгельма де Геннина называется «Академика Сахарова», сообщает пресс-служба городской администрации.

В Чкаловском районе Екатеринбурга возле дома №74 по улице Щербакова открылась остановка «Каменный ручей», а неподалеку, на улице Самолетной остановочный комплекс «Табачная фабрика».

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