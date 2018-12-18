«Фиг вам!»: Экс-директора Екатеринбургского цирка Марчевского защитят областные депутаты
Заксобрание Свердловской области встанет на защиту теперь уже бывшего директора цирка Анатолия Марчевского. Для этого будет создана специальная инициативная группа, которая займется проблемами учреждения. С таким предложением на заседании парламента выступил депутат Вячеслав Вегнер.
- Есть у нас замечательный цирк. Детство многих прошло через его двери в мир искусства. Но то, что происходит в последнее время с нашим цирком просто мерзость. Прямое шельмование его директора Марчевского напоминает охоту на ведьм, беспочвенные обвинения и в чем? Ремонт купола. Господа, а разве не с крыши надо начинать ремонт? - возмутился чиновник. - Цирк при Марчевском прибыльная штука оказалась. Как ремонт, так пусть бюджет области помогает, а как деньги с выручки на охранную сигнализацию потратить, так фиг вам.
Одним из важных шагов в решение проблем учреждения и восстановлении в должности Марчевского депутат видит в передачи цирка области.
Анатолий Марчевский был отстранен от должности руководителя цирка в октябре. Тогда экс-директор даже попал в больницу После этого Росгосцирк обратился в полицию с просьбой проверить законность финансовой деятельности уральского филиала. На все обвинения Марчевский ответил, дав большую пресс-конференцию.