2018-12-18T16:11:45+03:00
Общество

«Фиг вам!»: Экс-директора Екатеринбургского цирка Марчевского защитят областные депутаты

Анатолий Марчевский руководил учреждением почти четверть века
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Анатолий Марчевский был отстранен от должности руководителя цирка в октябреАнатолий Марчевский был отстранен от должности руководителя цирка в октябреФото: Алексей БУЛАТОВ
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Заксобрание Свердловской области встанет на защиту теперь уже бывшего директора цирка Анатолия Марчевского. Для этого будет создана специальная инициативная группа, которая займется проблемами учреждения. С таким предложением на заседании парламента выступил депутат Вячеслав Вегнер.

- Есть у нас замечательный цирк. Детство многих прошло через его двери в мир искусства. Но то, что происходит в последнее время с нашим цирком просто мерзость. Прямое шельмование его директора Марчевского напоминает охоту на ведьм, беспочвенные обвинения и в чем? Ремонт купола. Господа, а разве не с крыши надо начинать ремонт? - возмутился чиновник. - Цирк при Марчевском прибыльная штука оказалась. Как ремонт, так пусть бюджет области помогает, а как деньги с выручки на охранную сигнализацию потратить, так фиг вам.

Одним из важных шагов в решение проблем учреждения и восстановлении в должности Марчевского депутат видит в передачи цирка области.

Анатолий Марчевский был отстранен от должности руководителя цирка в октябре. Тогда экс-директор даже попал в больницу После этого Росгосцирк обратился в полицию с просьбой проверить законность финансовой деятельности уральского филиала. На все обвинения Марчевский ответил, дав большую пресс-конференцию.

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