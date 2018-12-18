Уральские дороги подлатают на 5 миллиардов рублей

18 Дек. 14:28 2018-12-18T16:32:12+03:00

В регионе отремонтируют не только большие магистрали, но и приведут в порядок 17 сельских дорог Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Губернатор Свердловской области утвердил перечень объектов и дорог, которые должны быть отремонтированы в 2018-2020 годах.

В списке более 250 объектов. Значительная часть входит в нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги», который будет реализовываться в регионе со следующего года. Особое внимание уделено серовскому, алапаевскому направлениям и дорогам регулярных поездок уральцев.

- Также в перечень вошли участки дорог, расположенные вблизи школ и детских садов, где будут обустроены современные пешеходные переходы. В соответствие с новыми стандартами, переходы должны быть оснащены мигающими светофорами, перильными ограждениями, которые не дают пешеходам выходить на проезжую часть в неположенном месте, снабжается искусственными неровностями и освещением, - рассказали в Департаменте информполитики региона.

На ремонт автодорог в областном бюджете предусмотрено по 2,4 миллиарда рублей в 2019 и 2020 годах и 2 миллиарда - в 2021 году. Также с 2019 по 2021 годы приведут в порядок 17 сельских дорог.

На днях председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении Свердловской области дополнительно 630 миллионов рублей из федерального бюджета.

Как пояснили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства, 230 миллионов рублей пойдут на строительство второго пускового комплекса екатеринбургской объездной автодороги на участке от Московского тракта до Челябинского. Еще 400 миллионов потратят на реконструкцию отрезка Семь Ключей-Большой Исток.