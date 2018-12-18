На Урале арестовали директора, который сорвал на предприятии проверку, выдумав пожар

18 Дек. 13:54 2018-12-18T14:33:23+03:00

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В Сухом Логу арестовали директора ЗАО «Уральская бумага», задолжавшее 66 сотрудникам по зарплате 1,1 миллиона рублей.

Кроме того, оказалось, что руководитель завода за последний год уже дважды привлекался к ответственности за нарушение трудовго договора. В связи с чем был дисквалифицирован на 1,5 года.

После вмешательства прокуратуры предприятие погасило задолженность по зарплате, но этому предшествовал театр абсурда. Не желая, чтобы сотрудники ведомства добрались до бумаг, в которых не все было гладко, директор придумал пожар.

Он сообщил проверяющим, что на предприятии произошло возгорание и вся документация из бухгалтерии уничтожена.

- По результатам проверки прокуратура возбудила в отношении генерального директора предприятия новое административное дело за неисполнение законных требований прокурора предоставить запрошенные документы. За это директор был оштрафован. Но в установленные два месяца мужчина не заплатил ни копейки, поэтому его привлекли к аресту на 1 сутки.

После этого гендиректор погасил долг.