2018-12-18T14:32:05+03:00
Общество

Пятиэтажка на Карла Либкнехта не попала в охраняемую зону здания филармонии

Ее границы определило Управление государственной охраны объектов культурного наследия области
Олег Галимов
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Дом хотят снести ради нового здания филармонииДом хотят снести ради нового здания филармонииФото: Олег Галимов
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Управление государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области утвердило границы территории объекта культурного наследия «Здание Свердловской государственной филармонии (бывший Деловой клуб)».

Фото: скриншот

Фото: скриншот

К приказу управления приложена схема, на которой красным выделены строения, которые относятся к памятникам. Жилая пятиэтажка не входит в их число. Дом находится за границами и закрашен оранжевым цветом.

В приказе указано, что территории филармонии разрешено проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, снос объектов капитального и некапитального строительства, не имеющих историко-архитектурной ценности; прокладка, ремонт, реконструкция подземных инженерных коммуникаций к зданию, проведение работ по благоустройству территории.

В доме на Карла Либкнехта 132 квартиры, из которых 13 уже принадлежат филармонии. До сих пор не понятно, на каком основании будет снесена пятиэтажка.

В прокуратуре уже отмечали, что здание не находится в аварийном состоянии.

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