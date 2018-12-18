Пятиэтажка на Карла Либкнехта не попала в охраняемую зону здания филармонии

18 Дек. 13:34 2018-12-18T14:32:05+03:00

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Управление государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области утвердило границы территории объекта культурного наследия «Здание Свердловской государственной филармонии (бывший Деловой клуб)».

Фото: скриншот

К приказу управления приложена схема, на которой красным выделены строения, которые относятся к памятникам. Жилая пятиэтажка не входит в их число. Дом находится за границами и закрашен оранжевым цветом.

В приказе указано, что территории филармонии разрешено проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, снос объектов капитального и некапитального строительства, не имеющих историко-архитектурной ценности; прокладка, ремонт, реконструкция подземных инженерных коммуникаций к зданию, проведение работ по благоустройству территории.

В доме на Карла Либкнехта 132 квартиры, из которых 13 уже принадлежат филармонии. До сих пор не понятно, на каком основании будет снесена пятиэтажка.

В прокуратуре уже отмечали, что здание не находится в аварийном состоянии.