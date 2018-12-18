60 лет Константину Кинчеву: лидер «Алисы» переписывался с убийцами и получил уважение воров

18 Дек. 13:00 2018-12-18T14:30:26+03:00

Изменить размер текста: A A

Через несколько дней лидер легендарной рок-группы «Алиса» Константин Кинчев отметит свой 60-летний юбилей. В представлении музыкант не нуждается. За десятилетия творческой работы под руководством Кинчева коллектив выпустил 20 альбомов, сыграл сотни концертов и дал десятки интервью.

Сейчас жизнь именитого музыканта проходит по большей части за городом в деревне Саба Ленинградской области, откуда Кинчев уезжает только на гастроли. Подруга семьи рокера Иветта Шаньгина рассказала корреспонденту eg.ru о том, как Константин Кинчев общался по почте с поклонниками и кто входил в их ряды четверть века назад.

- Костя сам ходил на почту, сам подписывал и отправлял фанатам бандероли с альбомом «Шабаш». Знали бы они об этом! Потом я его пожалела и взяла на себя москвичей. Когда я отвечала на письма поклонников, Кинчев просил меня уделять особое внимание солдатам срочной службы и тем, кто находился в местах лишения свободы. Хотел поддерживать людей в трудную минуту. Почти все послания уголовников читал и кратко писал на конверте, как им отвечать. Например: «Вета, с душой!» Я до сих пор храню некоторые из писем. Например, рэкетир по имени Дмитрий признавался: «Алиса» стала для меня любимой группой… Тема «Стерха» прошла через меня, как гимн свободе. А ее я очень люблю. За свои не очень длинные 24 года я ее лишался трижды». Костя велел ему диск выслать. Сохранилась переписка и с двумя убийцами, - рассказывает Иветта, которая помогала музыканту общаться с поклонниками дистанционно.

Константин Кинчев не любит общаться с прессой. За него это делают близкие друзьяФото: Михаил ФРОЛОВ

По словам подруги семьи рокера, однажды, когда бабушка музыканта Екатерина шла в сельской местности с электрички, то на нее напали грабители. Однако, стоило только женщине сказать, что ее внук - сам Кинчев, ей не только вернули отобранную сумку, но и принесли самые искренние извинения.

Не умолчала Иветта о пагубных привычках лидера «Алисы», с которыми он боролся многие годы. Женщина утверждает, что музыкант сам не провоцировал продолжительные загулы, однако всегда рад был встречам со знакомыми, которые нередко заканчивались алкогольными возлияниями.

- Костя был зависим от алкоголя, но на гулянки сам не нарывался. Чаще он лежал в кровати и читал. Например, Николая Бердяева или что-то историческое. Но если неожиданно звонил тот, кого Костя был рад видеть, все это, конечно, заканчивалось выпивкой. Иногда она длилась несколько дней, - рассказывает подруга семьи Кинчева.

Отметим, что свой день рождения лидер рок-группы традиционно проведет на сцене.