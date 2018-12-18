2018-12-18T14:27:14+03:00
Общество

Ушла из жизни видная экс-чиновница мэрии Екатеринбурга

Она развивала социальную сферу
Лев Истомин
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Фото: пресс-служба Администрации ЕкатеринбургаФото: пресс-служба Администрации Екатеринбурга
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Ушла из жизни бывшая сотрудница мэрии Екатеринбурга Эльвира Гончаренко, которая на протяжении 11 лет возглавляла Управление по социальной политике города.

С 1962 по 1996 год Эльвира Гончаренко трудилась на Уралмашзаводе, после чего перешла на работу в администрацию Екатеринбурга, где занимала ответственные посты.

- Из жизни ушла выдающийся социальный деятель, мудрый, грамотный руководитель, замечательный человек. Жизненный путь Эльвиры Яковлевны был неразрывно связан со Свердловском-Екатеринбургом, - рассказывают в мэрии.

По словам коллег, под руководством Эльвиры Гончаренко в Екатеринбурге начали работать несколько муниципальных программ для социальной поддержки населения. В их числе: «Екатеринбургская концепция семейной политики», программа «Дети-сироты», «Инвалид».

После выхода на пенсию Эльвира Гончаренко принимала активное участие в работе Общественной палаты Екатеринбурга.

- Эльвира Яковлевна была без преувеличения профессионалом самого высокого уровня, грамотным руководителем, умеющим с честью выходить из самых трудных ситуаций. Ее безвременный уход из жизни - тяжелейшая, по-настоящему невосполнимая потеря для Екатеринбурга, для всех, кто знал Эльвиру Яковлевну, - подчеркнули в мэрии.

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