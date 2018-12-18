В Екатеринбурге гаишники решили принимать жалобы через интернет

18 Дек. 12:17 2018-12-18T16:33:40+03:00

Скаты, снежные валы и склоны, которые выходят на дорогу, будут засыпаны Фото: Алексей БУЛАТОВ

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ГИБДД Екатеринбурга создала специальный электронный ящик для сообщений об опасных горках. С 10 декабря по всей Свердловской области проводятся профилактические рейды «Горка». Их главная цель - обследовать улицы и дворы и выявить наледи, скаты, снежные валы, склоны которых выходят на дорогу.

- В прошлом году в городе обнаружили 43 опасных ската, - рассказали в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу. - Горки были засыпаны на 11 улицах. Из 9 сообщений, поступивших от горожан, в 6 случаях информация об опасных горках подтвердилась.

Сообщения и фотографии опасных горок можно отправлять на электронную почту gorkaekb@mail.ru. Вся информация будет проверена, и в случае подтверждения опасные горки ликвидируют.