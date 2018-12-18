Средний Урал получит из федеральной казны 630 миллионов на дороги
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о распределении межбюджетных трансфертов субъектам РФ на развитие и модернизацию автомобильных дорог. Общая сумма ассигнаций составит 12 миллиардов рублей.
«Утвердить распределение межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение дорожной деятельности, предоставляемых в 2018 году бюджетам субъектов Российской Федерации в рамках основного мероприятия «Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения» государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы», - говорится в документе.
Деньги на ремонт и строительство дорог распределят между 27 регионами страны. Свердловская область получит 630 миллионов рублей.