Средний Урал получит из федеральной казны 630 миллионов на дороги

18 Дек. 10:50 2018-12-18T14:24:15+03:00

Кроме Среднего Урала дополнительное финансирование получат еще 26 регионов страны Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о распределении межбюджетных трансфертов субъектам РФ на развитие и модернизацию автомобильных дорог. Общая сумма ассигнаций составит 12 миллиардов рублей.

«Утвердить распределение межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение дорожной деятельности, предоставляемых в 2018 году бюджетам субъектов Российской Федерации в рамках основного мероприятия «Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения» государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы», - говорится в документе.

Деньги на ремонт и строительство дорог распределят между 27 регионами страны. Свердловская область получит 630 миллионов рублей.