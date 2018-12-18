2018-12-18T14:22:58+03:00
Общество

Стало известно, из-за чего в Екатеринбурге убрали экспериментальный знак «Уступи всем, и можно направо»

Вполне возможно, что в скором времени его снова установят
Олег Галимов
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На сегодняшний день этот знак внесен в экспериментальный ГОСТНа сегодняшний день этот знак внесен в экспериментальный ГОСТФото: Алексей БУЛАТОВ
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Начальник УГИБДД по Свердловской области Алексей Кисляков объяснил, почему с перекрестка 8 Марта - Фрунзе исчез знак «Уступи всем, и можно направо». Ранее в мэрии заявляли, что знак может появиться еще и в районе улицы Восточной.

- Этот знак внесен в экспериментальный ГОСТ, то есть он должен был согласован, но этого не было сделано администрацией города. Поэтому мы выдали предписание о демонтаже, - рассказал в ходе пресс-конференции Кисляков. - Власти заверили нас, что проблема будет устранена.

Также, по словам главного гаишника Среднего Урала, за 2018 год ни один инспектор еще не попадался взятке.

- Мы регулярно проводим рейды, за год их было больше сотни. Мне о фактах взяточничества не известно. Для выявления таких нарушений в служебных автомобилях ведется видеофиксация, а записи хранятся в течение месяца. Благодаря этому можно легко понять, вымогал инспектор взятку, или же водитель сам ее предложил.

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