Свердловским должникам на новогодние праздники вернут тепло и свет

18 Дек. 10:14 2018-12-18T14:20:32+03:00

С 30 декабря по 8 января объекты ЖКХ перейдут на особый режим работы

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Во время новогодних праздников, с 30 декабря по 8 января, объекты энергетики и ЖКХ Свердловской области перейдут на особый режим работы.

До этого времени на всех предприятиях должен быть сформирован график круглосуточного дежурства, пройти проверка готовности ремонтных бригад и спецтехники, а также иметься запас горючего и материально-технических ресурсов.

- Руководителям организаций направлено требование об ограничении ремонтных работ, влекущих риск отключения потребителей и проверке исправности автономных источников электроснабжения, - сообщили в департаменте информполитики региона. - Также им указано на необходимость восстановления газоснабжения, теплоснабжения и электроснабжения ранее отключенных потребителей.