2018-12-18T14:15:46+03:00
Общество

Ситуация тяжелая: за год на дорогах Среднего Урала погибло 345 человек

Всего было зафиксировано 2 559 аварий
Олег Галимов
Поделиться:
Пьяная езда, выезд на встречную полосу, проезд на красный - главные причины аварий в этом году.Пьяная езда, выезд на встречную полосу, проезд на красный - главные причины аварий в этом году.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

На дорогах Среднего Урала сохраняется тяжелая обстановка. По данным начальника УГИБДД по Свердловской области Алексея Кислякова, за год на дорогах региона произошло 2 559 ДТП, в которых погибло 345 человек, а травмы получили 3 374.

При этом в Госавтоинспекции уверяют, что ситуация все-таки не такая плачевная, как год назад: погибших аж на 4 % меньше.

- Основные причины аварий в 2018 году - пьяная езда, выезд на встречную полосу, проезд на красный, - сообщает начальник УГИБДД по Свердловской области. - Неутешительная статистика и у пешеходов: из-за собственной невнимательности погибло 82 человека.

Чтобы новогодние праздники не омрачились новыми ДТП, сотрудники ГИБДД усилят свою работу.

- Больше сотрудников будет находиться на местах массовых мероприятий,- заявил Кисляков. - Будем следить и за местами скопления детей в каникулы.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
К Новому году готовы: в Екатеринбурге жители многоэтажки украсили подъезды своими рисунками
В мэрии Екатеринбурга назвали причины массового сноса киосков
«Прыжок в новый уклад»: свердловский губернатор впечатлен прямой линией Путина
Время корпоративов: в Екатеринбурге стартует круглосуточная охота за пьяными лихачами
Когда пенсии начнут перечислять на карты «Мир»
Суд решит вопрос о закрытии Екатеринбургского цирка до Нового года
На Урале прокуратура обязала мэрию построить личную водоколонку для пожилых супругов-инвалидов
В Екатеринбурге фасад театра Драмы стилизуют под будущий Храм Святой Екатерины
Прокуратура проверит екатеринбургскую школу, где отравились 11 учеников
Мэрия Екатеринбурга оправдала зарплату Высокинского
Свердловские полицейские накрыли на бывшей свиноферме цех с паленым коньяком
В Екатеринбурге придумали план спасения Верх-Исетского района от хаотичной застройки
«Идут достаточно бодро»: мэр Екатеринбурга обкатал новые трамваи, собранные на «Уралтрансмаше»
В Байкалово вынесли приговор экс-полицейскому, застрелившему своего земляка
Банк УРАЛСИБ стал лауреатом премии SPEAR’S Russia Wealth Management Awards 2018
Шесть свердловских туристических проектов получат гранты на 3 миллиона рублей
В Екатеринбурге полицейские провели новогодний утренник для детей из «трудных» семей
На Амундсена легковушка влетела под КамАЗ: один человек пострадал
До конца года в «Титановую долину» зайдут три новых резидента
Житель Верхней Пышмы сядет на год за «фонарь» под глазом полицейскому
В Екатеринбурге запретят парковаться еще на 12 улицах