Ситуация тяжелая: за год на дорогах Среднего Урала погибло 345 человек

18 Дек. 09:59 2018-12-18T14:15:46+03:00

Пьяная езда, выезд на встречную полосу, проезд на красный - главные причины аварий в этом году. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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На дорогах Среднего Урала сохраняется тяжелая обстановка. По данным начальника УГИБДД по Свердловской области Алексея Кислякова, за год на дорогах региона произошло 2 559 ДТП, в которых погибло 345 человек, а травмы получили 3 374.

При этом в Госавтоинспекции уверяют, что ситуация все-таки не такая плачевная, как год назад: погибших аж на 4 % меньше.

- Основные причины аварий в 2018 году - пьяная езда, выезд на встречную полосу, проезд на красный, - сообщает начальник УГИБДД по Свердловской области. - Неутешительная статистика и у пешеходов: из-за собственной невнимательности погибло 82 человека.

Чтобы новогодние праздники не омрачились новыми ДТП, сотрудники ГИБДД усилят свою работу.

- Больше сотрудников будет находиться на местах массовых мероприятий,- заявил Кисляков. - Будем следить и за местами скопления детей в каникулы.