2018-12-18T14:14:21+03:00
Недвижимость

В Екатеринбурге улица Боевых Дружин будет закрыта для транспорта еще полгода

Инженерные работы здесь продлятся до 21 июня следующего года
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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В уральской столице, к большому огорчению автомобилистов, еще на полгода останется закрытой улица Боевых Дружин.

Специалисты «Инженерно-строительного центра УГМК» начали здесь строительство крытой кабельной эстакады связи между башней «Исеть» и отелем «Хаятт», но не успели закончить работы в срок.

- Поэтому проезжая часть улицы Боевых Дружин на отрезке от Февральской Революции до Бориса Ельцина останется закрытой для движения автотранспорта до 21 июня 2019 года, - сообщили в пресс-службе мэрии.

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