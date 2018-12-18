Главную елку Екатеринбурга украсят светодиодным шатром

18 Дек. 09:22 2018-12-18T14:13:00+03:00

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Почти неделю екатеринбуржцы ждали главную елку города. Путь новогодней красавицы, срубленной в лесу под Михайловском, оказался тернист. На площадь 1905 года ель привезли только спустя почти неделю.

Теперь, когда 22-метровое дерево наконец-то установлено, настало время его наряжать. На это в общей сложности потратят 1,5 миллиона рублей. Именно такую сумму получит от заказчика - центра культуры «Урал», подрядчик, который займется украшением ели.

В этом году елку облачат в шатер из гярлянд. Для этого вокруг дерева установят металлические стойки, к которым от макушки ели протянут 45 17-метровых разноцветных световых тросов.

Также, согласно сайту госзакупок, главную елку украсят колокольчиками, бантами, шарами, звездами и снежинками.