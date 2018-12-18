2018-12-18T14:11:04+03:00
Происшествия

В Каменске-Уральском горе-мастер, пытаясь отремонтировать газовую плиту, спалил дом соседки

Сам мужчина получил ожоги и сбежал с места ЧП
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: пресс-служба ГАЗЭКСФото: пресс-служба ГАЗЭКС
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В Каменске-Уральском жительница частного дома решила сэкономить на вызове ремонтника газовых плит, а в итоге чуть не осталась без крыши над головой. У газовой плиты женщины стал плохо крутиться кран конфорки, и хозяйка попросила помочь соседа.

Мужчина согласился, но во время ремонта что-то пошло не так - начался пожар. Горе-мастер, получив ожоги, сбежал с места ЧП, а огонь тем временем распространился по всему дому. В результате сгорели кухня, перекрытия, крыша и домашние вещи.

Сосед с места ЧП сбежал Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сосед с места ЧП сбежалФото: Алексей БУЛАТОВ

- Площадь пожара составила 100 квадратных метров. В тушении были задействованы четыре единицы техники и 14 человек личного состава, на место вызваны сотрудники газовой службы и электросетевой компании, - рассказали в пресс-службе АО «ГАЗЭКС».

В компании напомнили, что при запахе газа, прекращении его подачи и любой другой аварийной ситуации необходимо срочно набрать 104 с мобильного или 04 с домашнего телефонов. Аварийная газовая служба работает круглосуточно. Попытки ремонтировать приборы самостоятельно или при помощи неквалифицированных людей чреваты трагедиями.

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