Притормози, водитель: на свердловских трассах установили новые камеры фиксации нарушений

18 Дек. 08:25 2018-12-18T14:08:31+03:00

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Еще на двенадцати участках федеральных дорог Свердловской области установили фото- и видеокамеры фиксации нарушений ПДД. В первую очередь комплексы нацелены на поимку гонщиков и лихачей.

Камеры появились на четырех трассах:

- Р-242 Пермь - Екатеринбург:169 км, 185 км, 319 км - комплекс «Стрелка - М».

- Р-351 Екатеринбург - Тюмень: 149 км, 150 км, 317 км - комплекс «Стрелка - М».

- М-5 «Урал», подъезд к Екатеринбургу: 193 км - «Автодория».

- Сейчас специалисты ведут подключение оборудования к сети электропитания. Планируется, что камеры заработают в начале 2019 года. Установка камер позволит дисциплинировать водителей и, как следствие, повысить уровень безопасности, - рассказали в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор».

В начале октября полноценно заработали камеры на трассах: Р-242 Пермь - Екатеринбург (км 338 - 340) и на М-5 «Урал», подъезд к Екатеринбургу (км 139 - 140). Водителям, которые нарушали ПДД на этих участках, уже начали выписывать штрафы.