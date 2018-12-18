Ехал на собеседование: на Урале водитель Renault погиб, врезавшись в стелу

18 Дек. 08:02 2018-12-18T14:06:54+03:00

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На Трассе Камышлов - Ирбит - Туринск - Тавда в жутком ДТП погиб 40-летний водитель. Мужчина ехал на Renault Logan из деревни Гаёва в Екатеринбург, чтобы пройти собеседование. В какой-то момент машину занесло, и иномарка, вылетев в дороги, врезалась в металлическую стелу «Колхоз Дружба».

Фото: УГИБДД по Свердловской области

Удар был такой силы, что от передней части легковушки ничего не осталось. Водитель погиб на месте. Чтобы достать тело, спасателям пришлось разрезать искореженный кузов.

Фото: УГИБДД по Свердловской области

- В момент ДТП в автомобиле находился только водитель, ремнем безопасности он пристегнут не был. Ранее 11 раз привлекался к административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения, - сообщил начальник ОГИБДД МО МВД России «Ирбитский» майор полиции Денис Митряшов.