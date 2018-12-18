2018-12-18T14:06:54+03:00
Происшествия

Ехал на собеседование: на Урале водитель Renault погиб, врезавшись в стелу

Мужчина скончался до приезда скорой
Наталья КСЕНОФОНТОВА
Поделиться:
Фото: УГИБДД по Свердловской областиФото: УГИБДД по Свердловской области
Изменить размер текста:

На Трассе Камышлов - Ирбит - Туринск - Тавда в жутком ДТП погиб 40-летний водитель. Мужчина ехал на Renault Logan из деревни Гаёва в Екатеринбург, чтобы пройти собеседование. В какой-то момент машину занесло, и иномарка, вылетев в дороги, врезалась в металлическую стелу «Колхоз Дружба».

Фото: УГИБДД по Свердловской области

Фото: УГИБДД по Свердловской области

Удар был такой силы, что от передней части легковушки ничего не осталось. Водитель погиб на месте. Чтобы достать тело, спасателям пришлось разрезать искореженный кузов.

Фото: УГИБДД по Свердловской области

Фото: УГИБДД по Свердловской области

- В момент ДТП в автомобиле находился только водитель, ремнем безопасности он пристегнут не был. Ранее 11 раз привлекался к административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения, - сообщил начальник ОГИБДД МО МВД России «Ирбитский» майор полиции Денис Митряшов.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Екатеринбурге среди лучших теннисистов страны разыгрывают 200 тысяч рублей
В Нижнем Тагиле эвакуировали студентов колледжа
Мэрия Нижнего Тагила выдвинула новые требования к мусорному регоператору
В екатеринбургском «Кольцово» аварийно сел неисправный самолет из Таиланда
Монахини из Екатеринбурга вышивают картины на елочных игрушках
Вице-губернатор Свердловской области определился с куратором работы со СМИ
Ледовый городок Екатеринбурга готов на 60%
В Екатеринбурге появились новые остановки для автобусов
«Фиг вам!»: Экс-директора Екатеринбургского цирка Марчевского защитят областные депутаты
Уральские дороги подлатают на 5 миллиардов рублей
На Урале арестовали директора, который сорвал на предприятии проверку, выдумав пожар
Пятиэтажка на Карла Либкнехта не попала в охраняемую зону здания филармонии
60 лет Константину Кинчеву: лидер «Алисы» переписывался с убийцами и получил уважение воров
Ушла из жизни видная экс-чиновница мэрии Екатеринбурга
В Екатеринбурге гаишники решили принимать жалобы через интернет