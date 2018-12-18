В Екатеринбурге снесли парковку для грузовиков, перекрывшую выход к электричке

18 Дек. 07:38 2018-12-18T14:01:05+03:00

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В Екатеринбурге на пересечении улиц Монтерской и Смоленской судебные приставы ликвидировали нелегальную стоянку для грузовиков. Местный предприниматель открыл парковку прямо на выходе к станции электрички «Уктус», самовольно заняв 5000 квадратных метров. В результате, чтобы пробраться к вагону, пассажирам приходилось делать внушительный крюк.

- Должник развернул на территории, ему не принадлежащей, предпринимательскую деятельность. Организовал стоянку для грузового транспорта, огородил ее металлическим забором, установил пункт охраны и другие несанкционированные объекты, - рассказали в УФССП по Свердловской области.

Снести незаконный бизнес предпринимателю пришлось за свой же счет и своими силами. Теперь путь к электричкам снова свободен.